İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da yağmur duasına çıkıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıldı.


Kulu'da tarımsal alanlarda kuraklık nedeniyle ekili alanların kuruması sonrası belediyenin organize ettiği yağmur duası Kulu Değirmenözü Mahallesi çayırlık alanında gerçekleştirildi. Yasin-i Şerif, hatim, kasideler, ilahiler okunmasının ardından ikindi namazını müteakip yağmur yağması için dua edildi.


Yağmur duası programına Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Müftü Muhsin Yıldız, cami imamları ve vatandaşlar katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.