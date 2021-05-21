Konya'da yağmur duasına çıkıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıldı.
Kulu'da tarımsal alanlarda kuraklık nedeniyle ekili alanların kuruması sonrası belediyenin organize ettiği yağmur duası Kulu Değirmenözü Mahallesi çayırlık alanında gerçekleştirildi. Yasin-i Şerif, hatim, kasideler, ilahiler okunmasının ardından ikindi namazını müteakip yağmur yağması için dua edildi.
Yağmur duası programına Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Müftü Muhsin Yıldız, cami imamları ve vatandaşlar katıldı.