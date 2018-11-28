Konya'da yaklaşık bin kilo sahte toz deterjan ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde zabıta ekiplerince ticari bir araçta içerisinde yaklaşık bin kilo sahte toz deterjan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda ticari bir araç içerisinde ilçeye getirilen yaklaşık bin kilo sahte toz deterjanın piyasa sürülmeye çalışıldığını tespit etti. Harekete geçen zabıta ekipleri, tanımmış firmaların ambalajlarına doldurularak satılmak istenen sahte deterjanlara el koydu. Kimliği belirlenemeyen 2 kişinin, zabıtaları görünce araçlarını ve deterjanları bırakıp kaçtıkları öğrenildi. El konulan ve piyasa değeri 10 bin lirayı bulan sahte toz deterjanlar zabıta tarafından imha edildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin yürüttüğü gizli operasyonda ele geçirilen yaklaşık bin kiloluk halkımızın sağlığını tehdit eden sahte toz deterjan imha edildi. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu fırsat bilerek halkımızı kandırmaya yönelik üretilen sahte ürünlere ve stokçulara karşı mücadelemiz devam ediyor. Hemşehrilerimizin kaliteli mallara uygun fiyatlarla ulaşması yönündeki çalışmalarımızı ekiplerimizle sürdürüyoruz. Bu tür sahtekarlıklara ve stokçulara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızın bu tür durumları belediyemize bildirmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgüven, "Vatandaşlarımızın sağlık ve huzuru bizim hizmet anlayışımızın bir parçasıdır. Bu düsturla göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimize layıkıyla hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz. Gayretle, sevgiyle samimiyetle hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.