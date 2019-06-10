İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da yapılan baskında kenevir ele geçirildi

Konya’nın Çumra ilçesinde bir kişinin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, düzenlen operasyonda evde yapılan aramada uyuşturucu madde, kenevir, altın bilezik ve para ele geçirildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde bir kişinin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, düzenlen operasyonda evde yapılan aramada uyuşturucu madde, kenevir, altın bilezik ve para ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Konya'nın Çumra ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bir kişinin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşarak, adrese baskın için düğmeye bastı. Belirlenen adrese baskın yapan jandarma ekipleri şüpheli R.B'yi evde bulamazken, evde yapılan aramada 181 gram kubar esrar, 128 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 5 adet altın bilezik, 2 adet büyük altın, 3 adet yarım altın, 10 adet çeyrek altın, 42 lira ele geçirildi. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.