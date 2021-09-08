Konya'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yaralı vaziyette bulunan bir leylek zabıta ekipleri tarafından tedavi ettirildikten sonra milli parklar ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde yaralı halde bulunan leylek, Hüyük Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi. Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in direktifleri doğrultusunda zabıta görevlilerince tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürülen leyleğin yorgun ve aç olduğu belirlenirken gözünde ise enfeksiyon tespit edildi. Gözündeki çapaklanmanın giderilmesi sonrasında sağlığına kavuşan leylek, zabıta görevlilerince önce balık ve solucanlar verilerek beslendi, ardından milli parklar görevlilerine teslim edildi. Leyleğin rehabilitesinin tamamlanması sonrasında yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.