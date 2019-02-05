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Konya'da yaralı bulunan şahin koruma altında

Konya’da doğada bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Konya'da doğada bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahinin yaralı olduğunu tespit eden görevliler, tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Yaralı şahinin tedavisinin yapılmasının ardından yeniden tabiata bırakılacağı kaydedildi.

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