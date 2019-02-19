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Konya'da yaralı bulunan tarakdiş kuşu koruma altına alındı

Konya’da yaralı vaziyette bulunan tarakdiş kuşu koruma altına alındı.

Konya'da yaralı vaziyette bulunan tarakdiş kuşu koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde bir kişi tarafından yaralı halde tarakdiş kuşu bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirtilen adrese geldi.


Teslim alınan yaralı kuş, tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Yaralı kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.

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