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Konya'da yaralı halde bulunan şahin koruma altında

Konya’da, bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Konya'da, bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı bir şahinin bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Meram İlçesi Alakova Mahallesinde belirtilen adrese gelen ekipler, bir vatandaş tarafından bahçesinde uçamaz vaziyette bulunan şahinin yaralı olduğunu tespit etti. Teslim alınan yaralı şahinin Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine tedavi edilmek üzere götürüldüğü, tedavisinin tamamlanmasının sonrasında ise tekrar tabiata bırakılacağı öğrenildi.

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