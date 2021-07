Konya'da yaralı hayvanlar “Canbulan” ile hayata tutunacak

Konya'da yaralı hayvanların imdadına yetişecek “Canbulan” ismi verilen tam teşekküllü hayvan ambulansları göreve başladı. Canbulan ile sokak hayvanlarına uzman veteriner tarafından anında müdahale ediliyor.

Hayvan dostu projelerle adından söz ettiren Konya Büyükşehir Belediyesi, yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahale hizmetini “Canbulan” ismi verilen tam teşekküllü hayvan ambulansları ile yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sokak hayvanları ile ilgili merhameti temel alan çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu bağlamda Türkiye'nin en büyük ve en modern Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni açtıklarını belirten Başkan Altay, “Ayrıca bakımevimizde tam teşekküllü bir hayvan hastanemiz mevcut. Bir taraftan da ‘Gönüllü Hayvan Dostları Projesi' kapsamında 5 binin üzerinde sokak hayvanını sahiplendirdik. Bunların denetimini de e-pati sistemiyle düzenli olarak yapıyoruz” dedi.

“Özellikle yaralanmalı kazalarda, acil durumlarda arkadaşlarımız hayvanlara müdahalelerini gerçekleştiriyor”

Başkan Altay şöyle devam etti:

“Özellikle şehir hayatında trafik kazalarıyla karşılaşan sokak hayvanlarının bir yerden bir yere nakli ve bu süre zarfında müdahalesiyle ilgili ciddi bir sorun vardı. Bunu ortadan kaldırmak adına tam teşekküllü, hayvanlara göre dizayn edilmiş bir hayvan ambulansı ortaya çıkarıldı ve ismine de ‘Canbulan' dedik. Özellikle yaralanmalı kazalarda, acil durumlarda arkadaşlarımız hayvanlara müdahalelerini gerçekleştiriyor. Ya Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde ya da bakım evimizde bulunan tam teşekküllü hastanemizde tedavilerini yürütüyoruz.”

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Seyit Mehmet Dağ da, “Canbulan'ımızın içerisinde defibrilatör cihazı, oksijen vakum sistemi, mekanik ventilasyon ve aspirasyon cihazı, yoğun bakım kuvözü, hasta başı monitörü ve hayvana ilk müdahale yapılabilecek şekilde ilaçlar ve tıbbi malzemeler mevcut. Çağrı merkezimize gelen ihbarlar doğrultusunda trafik kazası geçirmiş, hasta, yaralı, bakıma muhtaç sahipsiz kedi ve köpeklere bakımevimizde bulunan tam donanımlı hayvan hastanesinde veya Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesinde acil müdahaleler yapılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Mevlana Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gonca Cansoy ise, “Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi her problemde, her sıkıştığımızda yardımımıza koştu. Canbulan da Büyükşehir Belediyemizin verdiği en büyük hizmetlerden biri. Yine ambulansları vardı. Sağ olsunlar her ihtiyacımız olduğunda yanımızdalar. Ama Canbulan ile bu kat kat arttı, teşekkür ederiz” dedi.

“Canbulan'ın teknik özelliklerine hayran kaldık”

Sessiz Canlar Cemiyeti Hayvanları Koruma Derneği Başkanı ve Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cem Karakız, “Canbulan'ın teknik özelliklerine hayran kaldık. İlk yardımda bir insan nelere ihtiyaç duyacaksa, neler gerekliyse Canbulan'da mevcut. Bu, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sessiz canlara verdiği kıymetin göstergesidir. Biz bundan çok memnunuz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına acil müdahale hizmetlerinde Selçuklu, Meram, Karatay İlçe Belediyeleri ile birlikte hareket ediyor. 07.00-23.00 saatleri arasında ilçe belediyeleri hizmet verirken, 23.00-07.00 saatleri arasında da Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına acil müdahale hizmeti veriyor. 444 55 42 /4040 üzerinden çağrı merkezine gelen ihbarlar üzerine hareket eden ekipler, yaralı hayvanlara en kısa sürede müdahale ederek hayata tutunmalarını sağlıyor.