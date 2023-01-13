Konya'da yasa dışı avlanmaya 4 bin 669 lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yasa dışı yöntemlerle avlandığı tespit edilen 1 avcıya 4 bin 669 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma faaliyetleri çerçevesinde yürüttüğü denetimlerde belgesiz avlanan 1 kişiyi yakaladı. Hakkında işlem başlatılan avcının ayrıca ruhsatsız ve takozsuz av tüfeğiyle av yaptığı da belirlendi. Silahına el konulan avcıya toplamda 4 bin 669 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.