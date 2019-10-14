Konya'da “Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Kongresi” başladı

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen kongerenin açılış konuşmasını yapan SÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Sayın, “2019 yılının periyodik sisteminin Mendeleyev tarafından keşfedilmesinin 150. yıl dönümünün olması ve Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Periyodik Tablo ilan edilmesi sebebiyle UNESCO ve Selçuk Üniversitesiyle düzenlendiğimiz kongremize hepiniz hoşgeldiniz.Bizlerde asli görevimiz olan anlamak, anlatamak ve üretmek hedefleriyle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerliyoruz. Tıpkı periyodik tablodaki elementler gibi. Elementlerde kendilerine has özellikleriyle harikulade bir düzen içerisinde evrende bulunmaktadır. Tekrardan hoşgeldiniz. Verimli ve neşeli kongre olmasını diliyorum” dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, “UNESCO 1945 yılında kurulduğunda en temel amacı insanlığın sürdürülebilir bir barış iklimine ulaşması ve kalıcı barışın ihtas edilmesiydi. 2. Dünya Savaşının hemen ardından insanlık UNESCO'yu kurmuş. Savaşların yıkıcılığı ve savaşların tahribatı ile insanlık barış iklimine özlem duydu. İşte bu nedenle de UNESCO çatısı altında ‘bunu nasıl kalıcı yapabiliriz' diye düşündü ve önyargıların ortadan kalkmasıyla ‘barışa daha kolay gidebiliriz' dendi. Ön yargılarımızı cehaletimiz ve eğitimsizliğimiz oluşturuyor. Eğitimli insan okur yazar olmalı. UNESCO okur yazarlığı güçlendirdi. Fakat bugün geldiğimiz noktada okuyazarlık yetmez. Okuryazar kişinin ne okuduğuda önemlidir. Yani kaliteli bir eğitim de önemlidir görüşü ortaya çıktı. Bugün refah düzeyimiz yükseliyorsa insanlık olarak bu bilim sayesinde oluyor. Dolayısıyla bilimi güçlendirmek lazım. UNESCO'daki S harfi bilim anlamında güç kazandı. O zaman refah düzeyimiz yükseliyorsa ve ön yargılarımız azalıyorsa diğer kültürleride tanımalıyız. Diğer kültürleri tanıdıkça empati kurdukça daha barışçı oluruz düşüncesi öne çıktı. Ve kültürlerin korunması ve kültürler arası etkileşimler desteklendi. Haber alma, iletişim kuramama, doğru iletişim kanallarıyla doğru bilgiye ulaşma gibi konular öne çıktı ve bunun sonucunda UNESCONUN temel sonucu ve hedeflerini belirleyen düşünceler esas itibariyle barışçı ve pasitivist bir dünya yaratmalıyız idealini ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

“Bizi biz yapan en önemli unsurlardan bir tanesi yaşamın var olan anahtarlarını bulabilmek"

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “Bizi biz yapan en önemli unsurlardan bir tanesi yaşamın var olan anahtarlarını bulabilmek. Felsefe tarihinin başından beri bir soru var. İnsanın ve yaşamın anlamı nedir? Var olan yaşamın anlamının mutluluk, mutluluğa da götüren yolun erdem olduğunu söylenir. Erdemin, ahlakın övdüğü bir alçakgönüllülük, yiğitlik, doğruluk, ölçülülük, ölçüsü olan, ölçülebilir, ölçülmüş ve ölçülebilir gibi kalabilen ne murat edersek onu elde ettiğimiz bilgelik olarak tarif eder. Erdemi erdem yapan en önemli özelliği bizim onu erdem olarak kabul ediyor oluşumuzdur. Periyodik tablonun bizlerde oluşturduğu en önemli özelliklerden bir tanesi ölçülülüktür. Ölçülebilir, değerlendirilebilir ve anlaşılabilir bir anlamın yüklenmiş olduğu çok önemli bir tablodur. Olmazsa olmaz konusu da cesaret. Ben bizlerin periyodik tabloyu görünce aklımıza gelecek olan şeyin cesaret olacağını sevgili öğrencilerime aktarmak istiyorum. Düşündüklerinizi uygulayabilmeli, uyguladığınız zaman bu sürecin sonuna kolayca ulaşabilmeyi sağlayabilecek, içinizde bir cesaret fikrini periyodik tablo ile içinize taşımanızı arz ediyorum. Biz periyodik tabloya baktığımızda bütün elementleri olduğu gibi görüldüğünü, kimi zamanda görüldüğü gibi olduğunu biliyoruz. En önemli konulardan bir tanesi de periyodik tabloyu öğreten öğretmenlerimize, öğretmenlerimizin periyodik tabloyu bir kargaşa içerisinde öğrenmekte oldukları bir temel olarak değil, öğrenirlerse büyük mesafeler kat edecekleri bir bilgisayar uygulaması olarak gösteriliyor olmaları var olan yönetimdeki farkındalığı oluşturmak açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

2. Oturum UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Uzmanı Şule Ürün'ün, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve UNESCO Bilim Sektörü Tanıtımı sunumu ile başladı. Ardından Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Sayın'ın ‘2019 Periyodik Tablo Yılı' konuşmasını yaptı.

Kongreye; Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Uzmanı Şule Ürün, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Küçüködük, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi üyesi ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Sayın, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.