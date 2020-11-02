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Konya'da yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.



Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 87 yaşındaki Cafer Taşdelen'in yalnız yaşadığı evden alevler yükseldi. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, yapılan çalışmalara rağmen çatı kısmı ahşap kaplamalı evdeki alevler bitişikte bulunan Bayram Taşdelen'e ait eve de sıçradı ve evin bir kısmına zarar verdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Eve giren ekipler Cafer Taşdelen'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taşdelen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan, yapılan ilk incelemede yangının elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenildi.

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