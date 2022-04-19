Konya'da yaşlı çift soba kurbanı oldu

Konya'nın Akşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti.

Edinilen bilge göre, Akşehir ilçesi Çakıllar Mahallesinde ikamet eden görme engelli Abdil Çakar (75) ve eşi Havana Çakar'dan (68) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.