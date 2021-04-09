Konya'da Yavuz Sultan Selim Camisi ibadete açıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hayırsever mahalle sakinleri tarafından yaptırılan Yavuz Sultan Selim Camisi dualarla ibadete açıldı.

Beyşehir'e bağlı Esence Mahallesinde, Esence Mahallesi Yavuz Sultan Camisi Yaptırma ve Kur'an Kursları Yaşatma Derneği tarafından yapımı üstlenilen caminin ibadete açılışı münasebetiyle bahçesinde bir tören gerçekleştirildi. Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve cuma namazı öncesinde Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından tören düzenlendi.

Törende konuşan Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, "Camiler Peygamber Efendimizin de mirası olarak yer yüzünün en güzel yerleridir. Ama esas olan, camiyi güzelleştiren de o camiye gençlerin gelip namaz kılmalarıdır. Ülkemizin her köşesinde çok camiler var ama buraların dolu olması, doldurulması gerekiyor" dedi.

Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek ise 2019 yılının Mayıs ayında tahsisi yapılarak yapımına başlanan caminin 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak ibadete açılmaya hazır hale geldiğini vurgulayarak, “Böyle bir mabedin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mabetler, ibadethanelerimiz olması münasebetiyle en fazla değer verdiğimiz yerlerdir. Bu bakımdan hem bina, hem cemaat bakımından içini doldurmak bakımından gerekli ehemmiyeti vermemiz gerekiyor. Su camimiz 219 metrekare olarak inşa edilmiş ve kullanım alanı ise 198 metrekaredir. Beyşehir'de 149 tane camimiz var, inşaatı devam etmekte olan 3 tane var, bir cami de proje aşamasında, temeli yakında atılır inşallah” diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, camilerin sadece cuma namazı veya namaz kılınan mekanlar olmadığının altını çizerken, “Bizim en büyük davamız ve en büyük meselemiz bu açtığımız camilere gençlerimizi ve çocuklarımızı bu camilere alıştırmak olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, camilerin Allah'ın evi olarak Müslümanların sığındığı, iman ve zikir ve fikrin düzeltilen yerler olduğunu vurgulayarak, “Yavuz Sultan Selim adıyla yapılan bu camimiz Esencemize hayırlı olsun, nice böyle güzel Allah yolunda yapılacak eserleri yaradan bizlerden esirgemesin, diyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Esence Yavuz Sultan Selim Camisi Yaptırma ve Kur'an Kursları Yaşatma Derneği Başkanı Sıtkı Kara'ya cami ibadete açılış beratını verdi.

Ardından, açılışa katılan ilçe protokolü tarafından kurdele kesimi yapılarak cami dualarla ibadete açıldı.