Konya'da Yeni Bilgehaneler eğitim vermeye başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelere 3 yeni merkez daha eklenerek Konyalı öğrencilerin hizmetine sunuldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı çocukların milli ve manevi değerlerine bağlı yetişmesine katkıda bulunacak çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda Bilgehanelerin çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü ifade etti. Bilgehanelerin 9-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hizmet verdiğini kaydeden Başkan Altay, “Bugüne kadar Keykavus, Aliya İzzet Begoviç ve Ali Ulvi Kurucu olarak 3 ayrı merkezde hizmet veren Bilgehanelerimize; Sultan Fatih, Gödene Kılıçarslan ve Ilgın Lala Mustafa Paşa Bilgehanelerini de ekleyerek hizmet halkamızı 6'ya çıkarttık. Bunlara ilave olarak kısa süre içinde yeni Bilgehanelerimizin açılması için de çalışıyoruz. Buralarda eğitim alacak yavrularımızın geleceğin Türkiye'sini inşa etmede önemli görevler üstleneceğine inanıyorum. Yeni Bilgehanelerimizin ülkemize, şehrimize ve tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ders Destek, Sosyal Faaliyet ve Atölyeler, Milli ve Manevi Eğitimler olarak 3 ana başlıkta hizmet verilen Bilgehanelerde 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlık desteği ile İmam Hatip Hafızlık Ortaokulu'na giriş için hafızlık hazırlık eğitimi de veriliyor. Yeni açılan Bilgehanelerle birlikte toplam 6 merkezde aynı anda haftalık 3 bin 600 öğrenciye hizmet veriliyor. Eğitimler pandemi kurallarına uygun olarak yüz yüze ve uzaktan çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.