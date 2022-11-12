Konya'da yeni doğmuş bebeği sokak üzerine bırakıp terk ettiler

Konya'da sokak üzerinde yeni doğmuş bir kız bebeği bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye kaldırılırken, polis bebeği bırakanları arıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Yediler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sokak üzerinde bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin sokak üzerindeki inceleme çalışması sırasında sokakta kaldırım üzerine terk edilmiş halde kız bebek bulundu. Bebek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin 2 - 3 günlük olduğu belirlendi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.