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Konya'da yeni obruk oluştu

İrili ufaklı çok sayıda obruğun bulunduğu Konya’nın Karapınar ilçesinde yeni bir obruk daha oluştu.

İrili ufaklı çok sayıda obruğun bulunduğu Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni bir obruk daha oluştu.


Yüzlerce obruğun bulunduğu Karapınar'da bir yeni obruk daha oluştu. Reşadiye Mahallesi Üç Obruklar mevkisinde bulunan bir tarlada meydana gelen obruk, tarla sahibinin tarlayı traktörle sürmesinden 10-15 gün kadar sonra oluştuğu öğrenildi. Yaklaşık 10 metre çapında, 40 metreden fazla derinlikte olan obruk vatandaşları tedirgin etti.


Bölgede irili ufaklı çok sayıda obruk gördüğünü söyleyen obruğun oluştuğu tarlaya komşu tarlası olan Hikmet Koçhan, "Çobanlar haber etmiş. Duman çıkmış, gürültü olunca bizim tarla yakındı, geldik baktık. İki üç günlük mesele bu. Bundan 10-15 gün önce de tarlaya sürüp gitmişti arkadaş. Ondan sonra geldik biz, ufak bir şey vardı ama dibi görünmüyordu. Yaklaşamadık, korktuk. Derinliği 40 metreden fazlaydı” dedi.

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