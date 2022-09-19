Konya'da yeni üniversite öğrencileri toplu ulaşımdan 10 gün ücretsiz yararlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda Türkiye'ye örnek çalışmalarını sürdürüyor. Toplu ulaşımda öğrenci biniş ücretlerine 4 yıldır, sivil biniş ücretlerine 2 yıldır zam yapmayan Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'daki üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenci kimlik kartlarını toplu ulaşımda Konyakart olarak kullanma ve ilk kullanımdan itibaren toplu ulaşım araçlarından 10 gün ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversite eğitimi için Konya'yı tercih eden öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileyerek, öğrencilerin üniversitelerin kendilerine verdiği öğrenci kartlarını Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ve tramvaylarda kullanabileceklerini ifade etti. Başkan Altay, “2022-2023 döneminde şehrimizdeki üniversitelere ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerimizin kartlarına Belediye Meclisimizce alınan karar gereği 10 günlük ücretsiz abonman hakkı tanımlıyoruz. Öğrenciler kartlarını ilk kullandıkları andan itibaren 10 gün boyunca belediyemize ait toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyor. Ücretsiz abonman süresi dolduğunda öğrencilerimiz bayilerden veya e-dolum kanalıyla internetten yükleme yaparak indirimli öğrenci tarifesinden kullanıma devam edilebiliyor. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez Konya üniversitelerine kayıt yaptıran 30 bine yakın öğrencinin kartını indirimli Konyakart olarak tanımlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Konyakart hizmetlerine ve toplu ulaşım hizmetlerinin detaylarına Akıllı “atus.konya.bel.tr” adreslerinden ya da Konya Mobil Uygulaması'ndan erişilebiliyor.