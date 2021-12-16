Konya'da yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

Konya'da polis ekiplerinin yeni yıl öncesi sahte içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak alkollü içki ve sahte içki üretim malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine karşı harekete geçti. Bu kapsamda Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını koruma, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. KOM Şube Müdürlüğünce ülkenin güvenliğine, ekonomisine ve insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehdit ve zararlar nedeniyle ve son dönemlerde kaçak/sahte alkollü içki kullanımına bağlı olarak ölüm olaylarının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. 9 şahsın ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 265 litre olan 490 şişe alkollü içki, 163 adet şişe kapşonu, 3 adet sahte alkol test kiti, 25 ml sahte alkol aroması ele geçirildi. Kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve satışı yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. KOM Şubesindeki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.