Konya'da yeni yılda trafik ekipleri gece boyunca alkol uygulaması yaptı

Konya'da 2019 yılının ilk dakikalarında, trafik polisleri tarafından kent merkezinde 30 farklı noktada alkol denetimi yapıldı. Yapılan uygulamada ise yeni yılın ilk cezası ehliyetsiz sürücüye kesilirken, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman uygulama noktasındaki polis ekiplerine çikolata dağıttı.

2019 yılının ilk dakikalarında merkez Selçuklu ilçesi Vatan Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Polis ekipleri uygulama esnasında çok sayıda aracı durdurarak alkol kontrolü yaptı. Ekipler denetimlerde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 42 FY 654 plakalı otomobili durdurdu. Sürücünün yapılan kontrolde alkolsüz olduğu anlaşılırken, ehliyet kontrolünde sürücü ehliyetsiz olarak trafiğe çıktığı için 2 bin 497 TL para cezası kesildi. Diğer taraftan Konya genelindeki uygulama noktalarını ziyaret eden Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, polis ekiplerinin yeni yılını kutlayarak çikolata ikram etti, sürücülerin yeni yılını kutladı.