Konya'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haksız kazanç ve haksız rekabetin önüne geçilmesi ve devletin vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yılbaşı yaklaşırken denetim ve operasyonlarını sıklaştıran ekipler vatandaşların sağlığını hiçe sayan sahte içki üreticilerini takibe aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Devriye Ekipler Amirliği ile koordineli yürütülen çalışmalarda bir araçla sahte içki taşındığı bilgisine ulaştı. Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesinde durdurulan araçta arama yapan ekipler 25 adet pet şişe içerisinde sahte alkollü içki ve 7 adet alkol kiti ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, vatandaşların sağlığını olumsuz etkileyebilecek her türlü durumu değerlendiren KOM ekipleri, kentin dört bir yanındaki alkollü içki ticareti yapılan işletmelerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde işletmelere ait evraklar kontrol edilirken, satılan alkollü ürünler de tek tek elden geçirilerek orijinalliği tetkik edildi.