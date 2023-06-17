Konya'da YKS maratonu başladı

Konya'da Yüksek Öğretim Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 3 milyon 527 bin 466 adayın gireceği YKS çerçevesindeki merkezi sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylar, kimlik kontrollerinin ardından erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okula girdi. Görevliler ise sınav saati yaklaşırken mikrofonlardan süre ile ilgili hatırlatmada bulundu. Saat 10.00 itibarıyla binaların giriş kapıları kapatılırken, okul kapısının önünde de veliler heyecanlı bekleyişe geçti.

TYT'de adayların soruları cevaplamak için 165 dakikalık süresi olacak. TYT'ye giren adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.