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Konya'da YKS'nin ilk oturumu sona erdi

Konya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.

Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar matematik sınavının zor olduğunu söyledi.


YKS kapsamında 2 buçuk milyona yakın aday için hazırlanan sınav için öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okula girdi. Sınav salonlarına ve bina girişlerine öğrenci ve görevliler için tıbbi maske ile dezenfektan yerleştirildi. Öğrenci alımlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesinin yanı sıra, yoğunluk oluşturmasını önlemek için veliler okul bahçelerine alınmadı. YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve saat 10.15'te başlayan 1. oturum sona erdi. Sınava giren öğrenciler, özellikle matematik sorularının zor olduğunu söyledi.


Öte yandan, Pazar günü 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 10.15'te ve 3. oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te gerçekleştirilecek.

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