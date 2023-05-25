Konya'da yolcu otobüsü ile temizlik aracı çapıştı: 1 ölü ve yaralılar var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsü ile temiz aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre otobüsün sürücüsü hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza 13.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Antalya karayolunun 2'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Antalya seferi yapan ve Seydişehir'den Antalya istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 61 ABT 768 Mercedes marka yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan 06 DOA 803 plakalı temizlik aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle temizlik aracı yan yatarken otobüs ise refüje savrularak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otobüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada, otobüste sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtarmak için çalışma başlattı. Kazada yaralanan yolcular ise ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.