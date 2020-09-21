Konya'da yüz yüze eğitimin ilk günü başladı

Konya'daki 17 bin 662 okulöncesi ve 38 bin 536 ilkokul birinci sınıf öğrencisi, maske-mesafe-temizlik kuralları çerçevesinde yüz yüze eğitime başladı.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde geçtiğimiz Mart ayından bugüne kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş, bu süreçte uzaktan eğitim yöntemiyle öğretmen ve öğrenciler eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmişlerdi. Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle yüz yüze eğitime ilk adım atıldı. Aşamalı ve kontrollü bir şekilde başlayan bu süreçte, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri öğretmenleriyle buluştu. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, seyreltilmiş düzen ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uygun şekilde başlatılan yüz yüze eğitimin ilk gününde, Selçuklu Anaokulu öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Konya İnsan Mektebi Projesi kapsamında, okul bahçesinde oluşturulan açık sınıfta yürütülen faaliyetleri yerinde izleyerek burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Büyük, yaptığı açıklamada bugün okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin hasretlerinin sona erdiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin alınarak yüz yüze eğitime başladıklarını söyleyen Büyük, maske-mesafe-temizlik kurallarının önemine vurgu yaptı. Yüz yüze eğitimin ilk gününün Konya'daki tüm öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere, herkese hayırlı olması temennisinde bulunan Büyük, Konya'daki 32 bin öğretmen adına anasınıfı öğretmeni Yasemin Atılgan'a ‘ilk gün' anısına çiçek takdim etti.