İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 6 tutuklama

Konya’da piyasaya uyuşturucu süren ve sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 4,9 kilo eroin ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da piyasaya uyuşturucu süren ve sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 4,9 kilo eroin ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekiplerince yol uygulamasında 2 araç şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, araçlara zulalanmış 4.9 kilo eroin maddesi ele geçirilerek el konuldu. Narkotik ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda Meram ilçesi Sahibiata Mahallesinde bir evde, Akşehir ilçesi ve trafik uygulamalarında 2 araçta yapılan aramada 190 adet uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin maddesi ve 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.