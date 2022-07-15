Konya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kulu ilçesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri alınamayan 4 araç kavşakta çarpıştı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, araçlarda bulunan E.N.G. (13), Necla G. (52), Semra G. (30) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın şiddetiyle büyük çapta maddi hasarların oluştuğu araçlar bulundukları yerden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.