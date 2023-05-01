Konya'daki 20. Bilgehane dualarla açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Aydınlıkevler Sultan Alparslan Bilgehanesi'nin açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı.

Açılışta konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hizmetlerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, “Başkanımız gece gündüz demeden çalışıyor; şehrimiz için, ilçelerimiz için hizmet üretmeye, yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Hizmetleriniz daim olsun inşallah. İşte AK Parti belediyeciliği bu. Konya Modeli Belediyecilik bu. Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, yatırım yapıyoruz, açılış yapıyoruz, temel atıyoruz. Birileri de laf üretmeye devam ediyor. Varsın laf üretmeye devam etsinler. Milletimiz kimin ne yaptığını görüyor. Büyükşehir belediyemizin bu yatırımı sadece mahallemize değil, tüm ilçemize ve hatta şehrimize değer katacak” diye konuştu.

4 günde 3 milyarlık açılış ve temel atma

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok yoğun bir çaba içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, Konya'ya sadece son 4 günde açılışını yaptıkları ve temelini attıkları yatırımların tutarının 3 milyar lira olduğunu, Konya için gece gündüz demeden gayret ettiklerini söyledi. Konya Modeli Belediyeciliğe vurgu yaparak konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Burada önceki dönem büyükşehir belediye başkanımız var. Şimdi milletvekilimiz ve milletvekili adayımız. Başkanımız zamanında Bilgehane markası oluşturuldu ve şu anda 20. Bilgehane'yi açıyoruz. 25 bin çocuğumuza eğitim vermeye başladık. Bizler aldığımız çıtayı daha yukarı taşımak için çalışıyoruz. Yine görevi devrettiğimiz Selçuklu Belediye Başkanımız burada. O da bizden aldığı çıtayı daha yukarıya taşımak için çaba sarf ediyor. Biz hiç yıkıp yapmakla uğraşmadık, hep temelin üzerine yeni şeyler inşa etmeye, yeni şeyler söylemeye ama aynı zamanda eskiye de sahip çıkmaya çalıştık. ‘Konya Modeli Belediyecilik' modeliyle böyle güzel eserler ortaya çıktı” ifadelerine yer verdi.

“Sultan Alparslan Bilgehanesi 38 milyon liraya mal oldu”

Sultan Alparslan Bilgehanesi'nin güncel bedelle 38 milyon liraya mal olduğunu belirten Başkan Altay, “Bu tesis, sadece Aydınlıkevler Mahallemize değil, bu bölgedeki çocuklarımızın eğitimine ciddi bir katkı sunacak. Buradan bakınca hafızlık eğitimine çalışan çocuklarımızı görüyorum. Bu da Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdığı önemli bir yenilik. Artık çocuklarımız ortaokul hayatlarına devam ederken aynı anda hafızlık eğitimi alıyor. Şehrimizde bu eğitimleri veren okullarımız öğrencileri sınavla seçiyor. Bizler de Bilgehanelerimizde bu çocuklarımıza dördüncü sınıftan itibaren eğitimler vererek o sınavlara hazırlıyoruz. Şu anda 467 öğrenci alınan hafızlık okullarının 360'ı Bilgehane öğrencilerimizden yetişen çocuklardan oluşuyor. ‘Bir Hafız Yetiştir Bir Nesil Değiştir' Biz de neslin değişmesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.

“Bir yılda 85 bin öğrencimizin eğitimine destek olacak projeler yürütüyoruz”

Büyükşehir belediyesinin yeni markalarından olan Lise Medeniyet Akademisi'nin (LİMA) artık çoğalmaya başladığına da dikkat çeken Başkan Altay, “LİMA'lar vasıtasıyla da lisedeki çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Genç KOMEK'lerimiz, Lise Medeniyet Akademilerimiz, Bilgehanelerimiz ve kamplarımızla bir yılda 85 bin öğrencimizin eğitimine destek olacak projeler yürütüyoruz. Lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizi ‘Edcadın İzinde' programı çerçevesinde İstanbul'a götürüyoruz. Şu an itibariyle 38 bin öğrencimiz hızlı trenle Ayasofya başta olmak üzere İstanbul'un güzelliklerini temaşa ettiler. İnşallah yıl sonuna kadar bu sayı 60 bine ulaşacak” şeklinde konuştu

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“Nesillere, çocuklara yatırım yapıyoruz”

“Biz dertliyiz. Biz, bu ülkenin büyük ve güçlü olacağına inanıyoruz” diyen Başkan Altay, “Nesiller yetiştirmemizin en önemli iş olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de nesillere, çocuklara yatırım yapıyoruz. İnşallah bu çocukların inşa ettiği Türkiye, çok daha büyük ve güçlü olacak. Biz buna inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı bu çocuklar, bu gençler inşa edecek ve Türkiye sadece mazlum coğrafyaların değil, tüm dünyanın umudu olan bir ülke haline gelecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu başaracağımıza inancımız tam” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, “Aydınlıkevler Mahallemize, şehrimize, Selçuklu ilçemize değer katacağını gördüğüm bu muhteşem eserin yapılmasını sağlayan büyükşehir belediye başkanımız ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Buradan istifade edecek mahallemizin gençlerimize, çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Bir seçim sürecindeyiz fakat bir taraftan Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, belediye başkanlarımız sürekli olarak açılışlarda buluşuyoruz. Zamanımız yok; ya temel atıyoruz ya açılış yapıyoruz ya da bir hizmeti halkımızın emrine sunuyoruz. Bu büyük bir fark oluşturuyor. Bu güzel bir gelenek oluşturuyor. Birçok esere imza atıyoruz fakat bunların hep yol göstericisi, bunların aslında esas sahibi ve belediyeciliğin de hizmetlerin de yatırımların da ustası Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah daha nice hayırlı hizmetlere Cumhurbaşkanımıza vesile kılsın. Biz insanımızın emrinde, onların ihtiyaçları için çalışıyoruz. Milletimizin hizmeti için çalışıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mustafa Hakan Özer, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Küçükçöğen'in de katıldığı programda, yapılan duayla Aydınlıkevler Sultan Alparslan Bilgehanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Program sonunda Hafızlık Hazırlık Sınavında başarılı olan 143 öğrenciye bisiklet hediye edildi.