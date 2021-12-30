Konya'daki cinayetin sebebi uyuşturucu ticareti hesaplaşması çıktı

Konya'da geçtiğimiz günlerde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı kavganın iki grubun uyuşturucu ticaretindeki alacak verecek kavgasından işlendiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 20 kişi gözaltına alınırken, işlemleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 25 Aralık Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi, Zakir Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışmada tabancalar ateşlendi. Silah sesini duyup dışarı çıkan mahalle sakinleri 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlileri yerde yatan Serhat Özkaya'nın öldüğünü C.Ö'nün ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Yaralı C.Ö. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tartışma, uyuşturucu çetelerinin alacak verecek kavgasından çıkmış

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, biri il dışından gelen iki uyuşturucu çetesi arasındaki alacak verecek yüzünden tartışma çıktığını ve silahlı çatışmaya dönüştüğünü tespit etti. Olaya karışan 20 kişinin olduğunu belirleyen ekipler bir kısmını Konya'da bir kısmını ise Adana'da yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticareti, Kasten Yaralama, Yağma (Gasp), Mühür Bozma, Güveni Kötüye Kullanımı, Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve benzeri suçlardan her bir şahsın 2 ile 41 adet arasında suç kaydı olduğu tespit edildi. Cinayeti işleyen ve Cinayet Büro ekiplerince yakalanan şüpheli Sinan A'nın “Kasten Yaralama, Tehdit, Uyuşturucu Madde Ticareti” ve kullanımı ve diğer çeşitli suçlardan toplam 41 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Olay yerinden yapılan çalışmalarda Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör, 3 adet 9 mm kovan, 4 adet 7.65 kovan, 4 adet 7.65 fişek ele geçirildi. İki şüphelinin ikametinden 1 adet seri numarası bulunmayan 7.65 tabanca, tabancaya ait şarjör ve şarjöre basılı vaziyette 6 adet 7.65 fişek ele geçirildi. Cinayet zanlısı Sinan A'nın yakalandığı ikamette yapılan aramada 1 adet 7,65 tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet 7,65 tabanca fişeği, 4 adet 9 mm tabanca fişeği, 2.2 gram metamfetamin maddesi, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayın ardından Konya ve Adana'da gözaltına alınan 20 şüpheliden işlemleri tamamlanan 16'sı Konya Adliyesi'ne sevk edildi.