Konya'daki drift magandalarına 25 bin 598 lira ceza

Konya'da trafiğe açık caddede karşılıklı olarak drift atan 2 sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandalarına 25 bin 598 lira ceza yazılırken, sürücülerden birinin ehliyetine daha önceden de drift atmaktan el konulduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Milliler Caddesi üzerinde 2 otomobil sürücüsünün karşılıklı olarak drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerde otomobillerin cadde ortasında drift attığı ve bu sırada sokaktan çıkan hafif ticari aracın araçların durmasını beklediği görülüyor. Yaklaşık 15 saniye cadde ortasında drift atan sürücüler, daha sonra bulundukları yerden ayrıldı. Görüntülerin haber yapılması ve sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis ekipleri, drift atan sürücülerin Z.D. ile S.D. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan şahıslardan S.D.'nin ehliyetine daha önce de drift atmaktan 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. Sürücülerden S.D.'ye, drift atmak ve sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak ve kullandırmak suçundan, sürücü Z.D.'ye ise drift atmaktan ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Her 2 sürücüye bu suçlardan toplam 25 bin 598 lira cezai işlem uygulandı. Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim edilen sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.