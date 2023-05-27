Konya'daki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan minibüs sürücüsü 21 yaşındaki Emre Erdoğan da hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 22 Mayıs Pazartesi günü Beyşehir-Isparta Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Erdoğan'ın kullandığı minibüs ile karşı yönden gelen Şaban K. idaresindeki kamyonet Gölkaşı Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Mevlüt A., sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışması sonrasında çıkarılabildi. Sürücü Emre Erdoğan minibüste bulunan babası İsa ve annesi Gülay Erdoğan'la birlikte yaralı olarak Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olanlardan İsa (46) ile eşi Gülay Erdoğan (45) hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Oğulları Emre Erdoğan ise hayati tehlikesi sebebiyle hava ambulansıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

21 yaşındaki Emre Erdoğan'ın Konya'daki hastanede yoğun bakım ünitesinde 5 gündür devam eden yaşam mücadelesini bugün kaybettiği öğrenildi. Kazada Emre Erdoğan'ın da vefatıyla ölü sayısı 3'e yükseldi. Emre Erdoğan'ın 4 ay önce vatani görevini tamamlayarak Beyşehir'de ikamet eden ailesinin yanına yerleştiği belirtildi. Emre Erdoğan'ın cenazesinin de otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hüyük ilçesine götürülerek doğum yeri olan Çamlıca Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.