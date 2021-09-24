Konya'daki kazada ölen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.Ö. idaresindeki 42 ATG 91 plakalı otomobil, cadde üzerindeki kavşakta B.E. (45) yönetimindeki 42 ABK 570 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 42 ATG 91 plakalı otomobilde bulunan 16 yaşındaki Edanaz Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücülerden B.E. ile diğer sürücü A.Ö., arkadaşı O.B. (17) ve Irmak Altıntaş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 16 yaşındaki Irmak Altıntaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane morgundaki işlemlerinin ardından Irmak Altıntaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi, Meram ilçesi Durunday Mahallesi Anasultan Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Cenazeye genç kızın ailesinin yanı sıra çok sayıda arkadaşı da katıldı.