Konya'daki okullarda karne heyecanı

Konya'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 450 bin 634 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıktı.

Konya'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından merkez Meram ilçesi Çomaklı İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılarak öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Cüneyit Orhan Toprak, çocuklara tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti. Sınıfları tek tek gezen Vali Toprak, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Toprak, Çomaklı İlkokulunda düzenlenen törenin ardından Karatay Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğrencilerin karnelerini veren Vali Cüneyit Orhan Toprak, “Bizde yıllardır oturmuş yanlış bir anlayış var maalesef. Herkeste ilkokul, ortaokul, fen lisesi, tıp fakültesi ya da hukuk fakültesi gibi okulları okumak sanki mecburmuş gibi bir anlayış gelişti. Bu çok yanlış bir anlayış diğer ülkeler bunları bırakalı çok oldu. Biz de artık bunun bilincinde olarak herkesin kendi idealine ve yeteneğine ve çevresinin ihtiyacına göre eleman yetiştirmek üzere okullar açılıyor” dedi.

Kentte 450 bin 634 öğrencinin karnelerini alarak yaz tatiline girdiğini belirten Vali Toprak, okulun başarılı ve devamsızlık yapmayan öğrencilerine de çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav ve öğrenci velileri katıldı.