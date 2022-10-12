Konya'daki OSB'lere OSBÜKbulut tanıtıldı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından, Türkiye'deki tüm OSB'lerin ve OSB'lerdeki sanayi işletmelerinin verilerini güvenli bir şekilde yedekleyip kullanabilmeleri amacıyla hayata geçirilen OSBÜKbulut Projesi, Konya'daki OSB'lere tanıtıldı.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde, OSB'lerin ve işletme temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'leri ve OSB sanayicilerini OSBÜKbulut'u kullanmaya davet etti. Başkan Memiş Kütükcü, yüzde 100 yerli ve milli olan OSBÜKbulut ile OSB'lerin dijitalleşmesine destek olduklarını, OSB'leri veri güvenliği ve yedekleme noktasında büyük mali yüklerden kurtardıklarını vurguladı. OSBÜKbulut'un Türkiye'nin 81 ilindeki 377 organize sanayi bölgesi ve bu OSB'lerdeki 67 bin işletme tarafından yedekleme ve veri güvenliği için kullanılabileceğini söyleyen Başkan Kütükcü, “Gelişen teknolojilerle birlikte tedarik, üretim, dağıtım ve bakım süreçlerinin tamamı bilgi sistemleri aracılığı ile takip edilmeye başlandı. Bunun sonucunda üretilen verilerin ve bilgilerin anlamlandırılması, karar mekanizmaları içerisinde kullanılması için güvenli ortamlarda saklanması çok önemli bir hal aldı. Tüm bu süreçler, artık milyonlarla ifade edilen ciddi yatırımlar gerektiriyor. Bu yatırımları yapmakla da bitmiyor, buna donanım yatırımlarının güncellenmesi, bakım ve işletme maliyetleri de ekleniyor. OSBÜK olarak, OSB müdürlüklerimizi ve katılımcı sanayicilerimizi bu ağır maliyetlerden kurtarmak için OSBÜKbulut Projesini hayata geçirdik” dedi.

Alt yapısı oluşturulan OSBÜKbulut teknolojisinin işletmelere ve OSB'lere avantajlarını da anlatan Memiş Kütükcü, Konya'daki OSB'leri ve bölge sanayicilerini OSBÜKbulut'u kullanmaya davet ederek, “Yüzde 100 yerli ve milli olan OSBÜKbulut, OSB'lerimizin dijitalleşme süreçlerine önemli katkı sunacak. OSB bölge müdürlüklerimiz ve katılımcı sanayicilerimiz, OSBÜKbulut ile verilerini daha güvenli ortamda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu gerekliliklerine uygun biçimde yedekleyebilecekler. İş süreçlerini dijital ortama aktarabilecekler ve bu verilerine dünyanın her yerinden 7 gün 24 saat ulaşabilecekler. Kurumsal sunucu ihtiyaçlarını çok daha düşük maliyetlerle karşılayabilecek, işletme ve bakım maliyetlerinden ciddi tasarruflar sağlayabilecekler. İhtiyaç duydukları başta muhasebe uygulamaları olmak üzere birçok uygulamayı düşük maliyetle OSBÜKbulut üzerinden kullanabilecekler” ifadelerini kullandı.

Başkan Kütükcü'nün konuşmasının ardından NetDataSoft Genel Müdürü Yusuf Tulgar da, OSBÜKbulut'un teknik alt yapısına yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Verinin petrol kadar kıymetli bir ürün olduğunu, kişilerin kendileri için önemli olmayan verilerin yurt dışında işlenerek, tekrardan yüksek fiyatlar ile satılabileceğini belirten Tulgar, tüm çalışmaların Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutmak için yapıldığını söyledi. Tulgar, OSBÜKbulut'a dünyanın hiçbir virüsünün zarar veremediğini ifade ederek, “Hayatınızdan virüsü çıkarmış oluyorsunuz. 7 gün 24 saat buradan faydalanabiliyorsunuz. OSBÜKbulut ile yedekleme hizmetleri, bulutdrive, sunucu altyapısı, mail hosting, bulut ERP, antivirüs ve firewall güvenlik cihazları gibi hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Dosyalarınız minimum iki farklı yerde yedekleniyor” diye konuştu.

OSBÜKbulut tanıtım toplantısı soru-cevaplar ile devam etti.