Konya'daki STK'lardan İsrail zulmüne tepki

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu mensupları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya tepki göstermek için basın toplantısı düzenledi. Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya dönük saldırılarla birçok zaman olduğu gibi yine karşı karşıya olduklarını ifade ederek, “Geçen hafta işgalci İsrail polisi, teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidini tecrit etmiş, ardından Kıble Mescidine ibadethane masumiyeti ilkesini hiçe sayarak baskın yapmış, mescitte namaz kılan Müslümanlara şiddet kullanmış, darp etmiş, 400'den fazla Filistinli, Kudüs yakınlarındaki bir askeri kampta gözaltına alınmıştır. Her Ramazan ayında fanatik Yahudilerin ‘Pesah Bayramı'nı kullanarak Mescid-i Aksa'ya saldırılarına artık özgür dünya bir dur demelidir” dedi.

“Mescid-i Aksa ve Kudüs'ümüzü yalnız bırakmayalım”

Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin topraklarının ümmetin ortak ve ana meselesi olduğunun altını çizen Adem Ceylan, “Kudüs, bugünün Müslüman'ının yer yüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en bariz göstergesidir. Filistin'e sahip çıkma, Kudüs'e sahip çıkma, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma söz konusu olduğunda konjonktüre, dengelere, küresel güçlere ve hesaplara bakmayacağımızı herkes bilmelidir. Kimse bizden işgalci İsrail'in varlığına alışmamızı beklemesin, yaşanan haksızlık karşısında susmamızı beklemesin. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Buradan kanaat önderlerine, tüm vicdan sahiplerine çağrıda bulunuyoruz. Bir araya gelelim ve İsrail'in kirli planlarını hep beraber bozalım, seferber olalım, teyakkuzda olalım. Meydanlara inelim, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ümüzü yalnız bırakmayalım. Filistin halkı gerekli mücadeleyi vermiştir ve halen vermektedir. Şimdi sıra tüm dünya Müslümanlarındadır. Şimdi sıra bizlerdedir. Mescid-i Aksa Müslümanlarındır. Kudüs Müslümanlarındır. Filistin Müslümanlarındır. Bugünden sonra Mescid-i Aksa başta olmak üzere tüm Kudüs'ü çok daha yakından takip edeceğiz. Buralarda gerçekleşecek her türlü olaya karşı daima teyakkuzda olacağız. Müslümanları korkutarak Kudüs'ten ellerini çekmesi için yaptıkları her türlü zorbalığa inat buradan tüm dünyaya duyuruyoruz. Konya kamuoyunun ve halkının Mescid-i Aksayı sürekli ziyaret etmesi için her türlü organizeyi yapacağız. Ayrıca bölgede yapılan zulümleri kaydetmeyi ve raporlamayı unutmayacağız. Bugünden sonra işgalci İsrail'in işlemiş olduğu tüm insanlık ve savaş suçları ve yapmış olduğu tüm zulümler ile ilgili hukukun tüm mecralarında mücadelemiz devam edecektir. Siyonist çetenin yöneticileri tüm insanlığın huzurunda savaş suçlusu olarak anılıncaya kadar her türlü hukuki süreci takip edeceğiz” diye konuştu.