Konya'daki su kaynaklarına 206 bin yavru sazan balığı desteği

Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAOBDER) Başkanı Osman Uyar, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülmekte olan "su kaynaklarının balıklandırılması" projesi çerçevesinde Konya'da bulunan göl ve göletlere de yavru sazan balığı desteğinde bulunulduğunu belirtti. Uyar, proje kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Ünitesinde üretilen 5,1 milyon yavru sazan balığından 206 bin adetinin de Konya'daki su kaynaklarına tahsis edildiğini belirterek, "Yavru sazan balıkları, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerindeki görevlilerimiz aracılığıyla Konya'da bulunan göl ve gölet gibi çeşitli su kaynaklarımıza bırakılmıştır. Projeden dolayı bakanlığımıza ve destek veren, çalışma yürüten tüm yetkililerimize derneğimiz ve camiamız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.