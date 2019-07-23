İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'daki toprak altında kalan kamyon şoförü hayatını kaybetti

Konya’nın Ilgın ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında, kamyonuyla birlikte toprak altında kalan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Ilgın ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında, kamyonuyla birlikte toprak altında kalan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Ilgın ilçesi Çavuşcu Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait maden sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar sırasında yaşanan toprak kaymasında Serkan Can (39) kullandığı kamyonla birlikte toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından toprak altından ağır yaralı olarak çıkarılan Serkan Can Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından helikopter ambulansla ile Konya'ya sevk edilen Serkan Can, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.