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Konya'daki umrecilerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı

Suudi Arabistan’dan döndükten sonra Konya’daki iki öğrenci yurduna yerleştirilen ve 14 günü dolduran vatandaşların karantina süreci Bilim Kurulu tarafından 1 hafta daha uzatıldı.

Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki iki öğrenci yurduna yerleştirilen ve 14 günü dolduran vatandaşların karantina süreci Bilim Kurulu tarafından 1 hafta daha uzatıldı.


Sağlık Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta umreden dönen yaklaşık 2 bin 200 kişi, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait iki yurtta karantina altına alınmıştı. 14 günlük karantina süresi dolanlardan korona virüs (Covid-19) testi negatif çıkanların, dün evlerine gönderilmesi bekleniyordu. Yurttaki bazı umrecilerde testlerin pozitif çıkması sonucu Koronavirüs Bilim Kurulu yeni bir karar aldı. Test sonucu negatif çıkanların tahliye işlemlerini bir hafta erteleyen Bilim Kurulu kararları doğrultusunda, test sonucu pozitif çıkıp hastalık belirtisi göstermeyenler başka bir yurda yerleştirilecek ve iyileşme süreçleri orada takip edilecek.


Öte yandan, yurtta karantina altında bulunan vatandaşların pencereden Türk bayrağı sallaması dikkat çekti.

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