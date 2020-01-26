Konya'daki yangında 3'üncü cenazeye de ulaşıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki katlı bir evde çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 3'üncü cenazeye de ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'e bağlı Gölkaya Mahallesi'nde Mustafa Aşan'a (95) ait alt katı kömürlük olan iki katlı evde sabaha karşı 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından söndürülen yangın sonrası evden Mustafa Aşan'ın eşi Ayşe (87) ile engelli kızı Fatma Aşan'a (60) ait cenazeler çıkarıldı. Enkaza dönen evde yapılan uzun süren aramaların ardından Mustafa Aşan'ın cenazesine de ulaşıldı. Cenazeler otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının sobadan çıkma ihtimali üzerinde durulurken, ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.