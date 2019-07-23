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Konya'dan Düzce'ye destek

Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçeler, sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle zor günler geçiren Düzce’deki çalışmalara destek olmak üzere bölgeye araç ve ekipman desteği gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçeler, sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle zor günler geçiren Düzce'deki çalışmalara destek olmak üzere bölgeye araç ve ekipman desteği gönderdi.


Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri sel felaketi ve toprak kaymasının yaşandığı Düzce'ye çeşitli iş makinelerinden oluşan destek ekip gönderdi. Yoğun yağış nedeniyle su baskınlarının ve toprak kaymasının meydana geldiği Düzce'de yaraları sarmak için yola çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyelerinin ekipleri, bölgede ihtiyaç duyulan içme suyu tankeri, vidanjör, süpürgeli araç ve kamyonlarla çalışmalara destek olacak.

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