Konya'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Konya'dan ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, böyle bir ana şahit olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, sabırla bekleyen herkese bir an önce haccın nasip olmasını diledi.

Sultan Selim Camii'nde düzenlenen uğurlama programında önce Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge hacı adaylarına kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Öge, “Devletimiz, ülkemiz adına ilk gündeki faaliyete bizleri layık gören Rabbimize hamd, Efendimize salat-ü selam olsun. Yaklaşık 3 bin 500 kardeşimizi hacca uğurlayacağız inşallah. Yolunuz açık olsun. İbadetiniz kabul olsun. Mebrur bir haccı Rabbim nasip etsin” dedi.

Hacı adaylarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise böyle bir mutluluğa şahit olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Uğur İbrahim Altay, “Böyle hayırlı bir işe Türkiye Yüzyılı'nda başlangıç yapmak bizim için de büyük bir mutluluk. 2023 yılının ilk hac kafilesini Sultan Selim Camii'nden uğurladık. Hepsine hayırlı yolculuklar diliyorum. Sabırla hacca gitmeyi bekleyen tüm vatandaşlarımıza da bir an önce nasip olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.