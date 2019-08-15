Konya'dan kutsal topraklara giden yaşlı kadın hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden yaşlı kadın, hac görevinin ardından hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden Fadime Demircan (68), Mekke'de görevini yerine getirdikten sonra sabah namazında fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Fadime Demircan'ın Mekke'de defnedileceği öğrenildi. Vefat haberinin ardından Fadime Demiran için Kulu ilçesinde Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.