Konya'dan Mehmetçiğe ‘Fetih Sureli' destek

Konya'da birçok noktada bulunan elektronik yön ve bilgilendirme levhalarına Fetih Suresi'nin 3. ayeti yazılarak Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek mesajı verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce şehir genelinde 55 farklı noktada faaliyet geçen elektronik yön ve bilgilendirme levhaları bu kez Mehmetçiğe destek mesajı verdi. Elektronik levhalarda Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen ‘Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek için Fetih Suresi'nin, “Ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin” ayeti yer aldı.

Tabelalardaki ayeti gören vatandaşlar, harekata verdikleri desteği ifade ederek, projeyi beğendiklerini söyledi.