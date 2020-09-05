Konya'dan Söğüt'e temsili berat gönderildi

Sultan Alaeddin Keykubat'ın Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e berat göndermesinin 722. yılı münasebetiyle temsili berat gönderme programı düzenlendi.

Türkiye Selçukluları Sultanı III. Alaeddin Keykubat'ın Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e berat göndermesinin 722. yılı münasebetiyle temsili berat gönderme programı düzenlendi. Selçuklu eseri olan Sırçalı Medrese'de; Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya protokolünün katılımı ile yapılan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Prof. Dr. Erkan Göksu, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

"Tarihin akışını değiştiren o kahramanların torunlarıyız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihin akışını değiştiren kahramanların torunları olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Altay şöyle konuştu:

"III. Alaeddin Keykubat'tan Osman Bey'e gönderilen pek çok hediye arasında üç şeyin derin anlamı vardır. Sancak devleti; kılıç kudreti; berat meşruiyeti temsil etmektedir. Beratın gönderildiği tarihten sonra ancak 10 yıl kadar yaşayabilen Türkiye Selçuklu Devleti'nin bedeni toprak olurken ruhu Söğüt'te yeniden dirilmiştir. Değişen sadece ismi ve dirildiği topraklar olmuştur. Ne mutlu bize ki, tarihin akışını değiştiren o kahramanların torunlarıyız. Osmanlı devlet anlayışının, felsefesinin, yönetim şeklinin, ilim-kültür birikiminin memba-ı Konya'dır. Alaeddin Keykubat'ın göndermiş olduğu beratın içeriğine bakıldığında bu hakikat net bir şekilde görülmektedir. Bu berat, yüzyıllar öncesinde devleti yöneten her seviyedeki yöneticilerin sahip olmaları gereken ilkeleri içermesi bakımından çok anlamlıdır. Zira, insanlık için her çağda; adalet, bilgi, çalışma, işi ehline verme, istişarede bulunma ve insana değer verme gibi insana yaraşır davranışlar geçerlidir. Şükür ki, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi yöneten kadrolar bu hakikatlere ve birbiri ardınca sıralanan öğütlere sadıktır. Torunları olarak yola çıkardığımız III. Alaeddin Keykubat'a ait olan beratı, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenliklerinde Osman Gazi'nin torunlarına teslim edeceğiz. Alaeddin Keykubat'ın torunlarından Osman Gazi'nin torunlarına selam olsun.”

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşmasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından temsili berat gönderme programı icra edildi. Program sonunda Konya'dan yol çıkan berat, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenliklerinde törenle teslim alınacak.