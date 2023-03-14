Konyalı arıcıların zorlu mesaisi

Konya'nın Bozkır ilçesindeki arıcıların Bozkır-Antalya arasındaki zorlu mesaisi devam ediyor.

Bozkır'da arıcılık yapan üreticiler, yörede kışın sert geçmesinden dolayı her sene Eylül, Ekim aylarında Toros Dağlarındaki arı kovanları araçlara yükleyip Antalya'nın sahil bölgelerine götürüyor. Arıcılar, her sene yaptıkları bu göçle, arı kolonilerinin kış mevsiminin soğuk günlerinde güç kaybetmesini önlemek ve daha erken uyanmasını sağlamaya çalışıyor. Arıcıların zorlu mesaisi Bozkır - Antalya arasındaki gidiş gelişlerle bazen orada, bazen burada aylarca devam ediyor. Bazı arıcılar barakalarda kalırken, bazıları sık aralıklarla arıların kontrol ve bakımları için Bozkır'dan Antalya'ya gidiyor.

“Eylül'de gelip Mayıs'ta tekrar Toros dağlarına geri dönüyoruz”

Bozkır'da arıcılık yapan Yıldırım Göksel, kış mevsimi gelmeden arılarını Antalya'nın sahil bölgelerine götürdüklerini ifade ederek, "Bizim oraların kışı ağır geçtiği için arılarımızı Eylül, Ekim aylarında sahile getiriyoruz. Arılarımız burada erken uyanıyor. Burada kalıyorum, barakam var. Yaklaşık 200 kilometre mesafe var. Bazen gidip geliyorum, bazen birkaç ay burada kalıyorum. Böyle devam ediyoruz. Mayıs ayında nektar akışı başladığı zaman arılarımızı bizim oraya Toros Dağlarına götürüyoruz. Tekrar Eylül, Ekim'de de getirip aynı devam ediyoruz. Nektar alım zamanında devamlı her sene sahile geliyoruz, devamlı Toros Dağlarına gidiyoruz" şeklinde konuştu.