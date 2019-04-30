Konyalı Aşıklar özü yansıttı

Program kapsamında düzenlenen Aşıklar Gecesi ve Şiir Dinletisi'nde, Konyalı Aşıklar Mehmet Atar, Zekeriya Özhan, Emre Yağcı şiirleri ve türküleriyle halk edebiyatı ürünlerini sergilerken, öğrenciler de makrovizyon eşliğinde şiirlerini okuyarak izleyicilerin beğenisine sundu.

Proje koordinatörü ve Selçuklu Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Bedriye Demirtaş, bu projede amaçlarının Türk kültürünün oluşmasında aşıkların yerini belirtmek, aşıklar vasıtasıyla Türk kültürünü öğrencilere tanıtmak ve sevdirmek olduğunu söyledi. Bedriye Demirtaş, aşıklık geleneğinin nasıl yaşatıldığını yeni nesle göstermek ve halk şiiri zevki oluşturmak istediklerini de kaydetti. Projeye ‘Sözlü Edebiyatın Ölümsüzleri' adını verdiklerini kaydeden Demirtaş, bunun nedeninin aşıkların, sözlü kültürün ilk taşıyıcıları ve Türk müziğinin ataları olduğu, aşıklar geleneğinin hala yaşıyor olması ve ortaya koydukları sözlü ürünlerin Türk kültüründeki öneminin halk aşıklarını gerekli kılmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ise, Selçuklu Anadolu Lisesi ve Hekimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin akademik ve mesleki başarılarının yanında kültür-sanat faaliyetleriyle de örnek teşkil ettiğini ifade ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca'nın aşıklara ve etkinlikte emeği geçen öğrencilere plaketlerini vermesinin ardından sona erdi. Programın sonunda, Hekimoğlu Gazetecilik ve Radyo-TV alanı öğrencileri hatıra fotoğrafı çektirdi.