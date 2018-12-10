Konyalı doğaseverler Beyşehir'de buluştu

Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından Anamas Dağı Çayırlık İslibucak Doğa Yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Grubu ile Beyşehir Fotoğraf Topluluğu ve Konya Hukuk ve Kariyer Topluluğuna mensup doğaseverlerin de aralarında olduğu 80 doğa tutkunu katıldı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, her hafta düzenledikleri doğa etkinliklerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Özaltun, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın “Cennet ya burasıdır, ya da buranın altında” dediği Anadolu'nun cennet köşelerinden birisi olan Beyşehir'i tanıtmak ve ilçede sosyal etkinlikleri aktif tutmak amacıyla düzenledikleri bu tür etkinliklerin hava şartları müsaade ettiği sürece önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Etkinlikler Sorumlusu ve Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ise, düzenledikleri doğa yürüyüşü etkinliğini Kurucuva Mahallesi sınırlarındaki İslibucak mevkisinde gerçekleştirdiklerini belirterek, “Doğaseverlerimiz orman içi alanında sedir ve çam ağaçlarının arasındaki 11 kilometre mesafedeki parkurda doğa yürüyüşünü gerçekleştirirken yeşil örtü arasında bol bol oksijen depolama imkanı buldu” ifadelerini kullandı.