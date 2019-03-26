Konyalı emekliler için konut başvuruları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ arasında imzalanan protokol sonrası 3+1 ve 2+1 konutlar için ilk etap başvuruların ardından emeklilere yönelik ön başvurular da başladı. Emekli vatandaşlar için 94 adet 2+1 konut, 45 adet 3+1 konut olmak üzere 139 adet kontenjan ayrıldı. Bu kapsamda talebin fazla olması durumunda kura ile hak sahipleri belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak. Konutlar için banka şubelerine başvuru yapmadan önce Konya Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden ön başvuru belgesi alarak, Karatay, Meram ve Selçuklu Halk Bankası şubelerine gidilmesi gerekiyor.

Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde en az bir yıldır oturanların başvurabileceği sosyal konutlarla ilgili detaylı bilgiye www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.