Konyalı milli sporcu Hasan Uluşan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Konyalı milli sporcu Hasan Uluşan, Ankara'da gerçekleştirilen U23 Ümitler ve Gençler Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olurken, 17 yaşındaki milli sporcunun yeni hedefi ise dünya şampiyonu olmak.

Konya'da yaşayan Hasan Uluşan, muay thai sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Meram Belediyespor'un 17 yaşındaki sporcusu, son olarak EMF Avrupa Muay Thai Federasyonu tarafından Ankara'da 21-28 Mart tarihleri arasında yapılan U23 Ümitler ve Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla Avrupa şampiyonu oldu. 25 ülkeden 500 sporcunun katıldığı şampiyonada, 63,5 kilogramda Rus, Yunan ve İtalyan rakipleriyle yaptığı karşılaşmaları kazanarak şampiyon olan Hasan Uluşan, Avrupa şampiyonu olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, “Milli takımda yer almak çok güzel bir gurur. Ailemi ve milletimi sevindirmek çok güzel bir his. Şampiyonaya çok sıkı çalıştım. Antrenörüm Ziya Ak ile birlikte çok emek verdik ve emeğimizin de karşılığını aldık. Finalde 3 senedir Dünya Şampiyonası'nda yarışan İtalyan rakibimle oynadım. Çok şükür o maçı da kazanarak Avrupa şampiyonu oldum. Maçta durum 1-1'di ve son raundu alarak şampiyon oldum. Çok zorlu bir maçtı. Maçı kazandığım andaki duygularım anlatılamayacak bir şekildeydi. Rabbim iyi kalpli insanlara da nasip etsin” dedi.

"İnşallah dünya şampiyonu olacağım"

Babasının kendisini spora yönlendirdiğini anlatan Uluşan, “Babamın gençliğinde spora ilgisi varmış. Beni de yönlendirmeye çalışıyordu. Çok şükür ben de Ziya hocanın yanında başlamıştım. Daha sonra ilerleyen maçlara çıktım ve Dünya, Avrupa Şampiyonalarında dereceler elde ettim. Antrenörümle birbirimize verdiğimiz sözler var. Hepsini Allah'ın izniyle başaracağız ve inanarak her şey yolunda gidecek. Eylül ayında Dünya Şampiyonası var. Ona sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Orada da derece alacağıma ve 1. olacağıma inanıyorum. İnşallah şampiyon olacağım” şeklinde konuştu.

Antrenör Ziya Ak: "Verdiğimiz emeğin ödülünü altınla taçlandırdık"

Uluşan'ın antrenörlüğünü yapan Ziya Ak, zorlu bir süreçten geçtiklerini aktararak, “Bu zaman içerisinde kuvvet ve refleks antrenmanlarını ağırlıklı olarak çalıştık. Hamdolsun verdiğimiz emeğin ödülünü altınla taçlandırdık. Haftanın 3 günü burada antrenmanlarımızı yaptık. Haftanın diğer günleri koşu antrenmanları yaptık. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir şekilde hazırlandık ve emeğimizin karşılığını çok iyi bir şekilde aldık, mutluyuz” ifadelerini kullandı.

"Dünya Şampiyonası'na odaklanmış durumdayız"

Hasan'ın iyi bir sporcu olduğundan bahseden Ziya Ak, “Gelişigüzel dövüşen değil, akıllı dövüşen, aklını kullanarak yarışmalarda oyun kurarak dövüşen bir çocuk. Hasan zaten yıldızlarda, gençlerde yaklaşık 4 senedir kilosunun 1 numaralı adamı. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 15 maç yaptı ve 15. maçı da şampiyon olarak bitirdi. Bu Hasan'ın 3. Avrupa şampiyonluğu. Geçen sene Malezya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda kendi kilosunda şampiyon oldu. Önümüzde yine bir Dünya Şampiyonası var. Şimdi Hasan ile beraber oraya odaklanmış durumdayız ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Baba Uluşan: "Bu sevinç anlatılamaz"

Genç sporcunun babası İbrahim Uluşan ise, gururlu ve sevinçli olduklarını belirterek, “Gençlerin ülkemiz adına derece yapmaları bizi onurlandırıyor. Bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Bizler bu gençlere veli olarak destek veriyoruz. Kendi oğlum şampiyon oldu, sevinçliyiz ama bütün sporcu gençlerin de bu dereceleri ulaşması için dua ediyoruz ve destekliyoruz. Bu sevinç anlatılamaz” diye konuştu.