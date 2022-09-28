Konyalı otomotivciler OSEG konferansında 322 ikili iş görüşmesi yaptı

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirilen OSEG (Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği) Konferansı ikili iş görüşmelerinin tamamlanması ile sona erdi. İki gün boyunca devam eden ve yurt içinin yanı sıra 13 farklı ülkeden katılımcıların yer aldığı 6. OSEG Konferansında, Konyalı sanayiciler 9 ülkeden gelen 14 firma temsilcisi ile 322 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

6. OSEG Konferansını değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın önde gelen sektörlerinden otomotiv sektörü için böylesine önemli bir organizasyonu yapmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Konya otomotiv sektörünün her geçen yıl büyümesini sürdürdüğünü ve oda olarak buna destek olmaya devam edeceklerini aktaran Kütükcü, “Konya otomotiv sektörümüz, ihracatını her geçen yıl artırmaya devam ediyor. Sektör sanayicilerimiz bu yılın ilk 8 ayında ihracatlarını yüzde 21,6 artırarak 461 milyon 115 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. 53 ilin ihracatından daha fazla ihracat yapan sektör sanayicilerimiz, şehrimizi sektörde Türkiye'nin 7. büyük ihracatçısı konumuna getirdi. Konya Sanayi Odası olarak biz de, sektörün gelişmesine yönelik yaptığımız çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz, sektörde bir marka haline gelen OSEG Konferanslarımızın 6.'sı da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi dolu dolu tamamlandı” dedi.

Konya'nın otomotiv devleri ödüllendirildi

Konferans ilk gününde 3 farklı oturumda, yurt içinden ve yurt dışından gelen sektör duayenlerinin son gelişmeleri paylaştıklarını aktaran Kütükcü, Konyalı otomotivcilere 5 farklı alanda 26 ödül verdiklerini dile getirdi. Ödül alan firmaları tebrik eden Kütükcü, “Konferansımız çerçevesinde, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıkıloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede ve Konya protokolümüzün katılımları ile Konya otomotiv sektöründe en fazla ihracat yapan, en fazla istihdam sağlayan, sektörde Ar-Ge merkezi olan firmalarımız ile Konya'daki üniversitelerde elektrikli araç üreten öğrenci topluluklarımıza ve sponsorlarımıza ödüllerini takdim ettik. Böylece 5 farklı kategoride 26 plaket verdik. Başarılarıyla hepimizi gururlandıran tüm firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Dünya devleriyle 322 adet B2B yapıldı

Konferansın ikinci gününü ikili iş görüşmelerine ayırdıklarını ve bu çerçevede Konyalı otomotivcilerin, 9 ülkeden gelen sektör temsilcileri ile 322 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Kütükcü, “Konyalı sanayicilerimiz, Belçika, Romanya, Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, İran, Almanya, Belarus gibi 9 farklı ülkeden 14 firma temsilcisi ile 322 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelerden çok verimli geri dönüşler aldık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu görüşmeler şehrimizin ihracatına olumlu şekilde yansıyacak. Yine yurt dışından gelen firma temsilcilerimiz, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza ziyaretlerde bulunacaklar. Buralarda da yeni bağlantılar oluşmasını arzu ediyoruz. Hamdolsun artık OSEG sektörün ticari lobisi haline geldi. Bu vesile ile, çok verimli bir şekilde geçen 6. OSEG konferansımıza destek veren, katkı sunan tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.