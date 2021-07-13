Konyalı pehlivan İsmail Koç memleketinde 'şampiyon' gibi karşılandı

Edirne'de bu yıl 660.'sı gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık güreşlerinin finalisti olan Konyalı pehlivan İsmail Koç, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde adeta başpehlivan gibi büyük bir coşkuyla karşılandı.

Kırkpınar'da başpehlivanlık güreşlerinin finalinde Ali Gürbüz'e son anda mağlup olarak ikincilik başarısı elde eden İsmail Koç için memleketi Beyşehir'de coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Kent girişindeki otogar kavşağında çalan davul zurna eşliğinde Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe protokolü ve Beyşehir Belediyesporlu minik güreşçiler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından çiçeklerle ve alkışlarla karşılanan Koç, daha sonra otobüsün üzerine çıkarak ilçe merkezinde düzenlenen konvoyda elinde kupası ve boynundaki madalyasıyla hemşehrilerini selamladı. Vuslat Parkı'ndaki festival meydanına konvoydaki otobüs üzerinde giriş yapan Koç'u, burada da Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileri eşliğinde hemşehrileri karşıladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır yaptığı konuşmada, 32 yaşındaki Beyşehirli pehlivanı gösterdiği başarısından dolayı kutlarken, “İsmail Koç'umuzu ne kadar övsek, taltif etsek azdır. Yağlı güreş müsabakalarında cazgırın kulağına söylediği ‘Ben Konya Beyşehirliyim' diyen bu yiğidimi alkışlıyorum. Onun için ne yapsak azdır diyorum. Onu maddi manada ödüllendireceğiz ama manevi manada da Anamas'ın dağı gibi göreceğiz. O bizim Anamas'ın dağı diyorum, bu yiğit önümüzdeki dönemler belki 5, belki 6 defa başpehlivanımız olacak. O Pazar günü hiç kimsenin şans vermediği gün, bileğinin hakkıyla rakiplerini yene yene finale geldi. Seneye ümit ediyor ve biliyorum ki, İsmailimiz bugünden itibaren daha çok azmedecek, 3-4 dönem kemer kendinde kalıncaya kadar herkesi ezecek, yenecek diyorum” dedi.

Kırkpınar'da başpehlivanlık şansını rakibine kaptıran İsmail Koç ise, kendisini coşkuyla karşılayan ve dualarıyla destek verdiğini belirttiği Beyşehir halkına teşekkür etti. Koç, 20 yaşında güreşe başladığını ve 12 yıldır güreş müsabakalarının içinde olduğunu belirterek, 2014 yılından bu yana ise başpehlivanlıkta güreştiğini hatırlatarak, “İki sefer çeyrek final yaptık, iyi başarılar elde ettik. Diğer alt boylarda birinciliklerimiz var. Ama bu sene dedik ki, 2021 yılında kendi memleketimizin ismini hiçbir yerde okutmamıştık, bu içimizde buruk bir sevinçti. Bu sene, inşallah memleketimiz Konya'yı, Beyşehir ve Kayabaşı'nı tüm Türkiye'ye tanıtalım dedik. Kırkpınar'da niyet ettik. Bu çok güzel oldu. Allah nasip etti, final yaptık, ikinci olduk. İkinci olmak Kırkpınar'da çok büyük bir başarı, çünkü 3 bin pehlivan birden katılıyor. Tabii Kırkpınar'da final yapınca beklentiler de bizden fazla oldu. Allah nasip ederse antrenmanlarımızı kesmeden daha fazlasını yaparak bundan sonraki senelerde Kırkpınar kemerini almak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Burada başkanımızdan ricam, buradaki küçük güreşçi kardeşlerimize, güreş yapmak isteyenlere sahip çıkıp destek olmasıdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Bayındır, Koç'u cumhuriyet altını ile ödüllendirirken, AK Parti İlçe Teşkilatı ve bazı av tüfeği firmaları tarafından da Üzümlü yapımı birer av tüfeği hediye edildi. Koç, tören sonrasında vatandaşlara alanda ücretsiz olarak dağıtılan Maraş dondurmasını da satırla keserken elindeki sakatlık nedeniyle zorlandı.